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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

24 Mart günü burcunuzu; kariyer,aşk,aile, sağlık ve para konularında neler bekliyor? 24 Mart günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük olarak yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte tüm detaylarıyla 24 Mart Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...

24.03.2022, 08:22 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022, 08:23

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

KOÇ: YALNIZLIK duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıdığınız biri ile duygusal anlar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

BOĞA: YAŞAMINIZI irdelemekten vazgeçmelisiniz. Ortak düşünceye sahip arkadaş çevrenizle birlikte olmak istiyorsunuz.
Yapıcı ve duygusal konuşmalarınızla çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

İKİZLER: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Bugün yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevrenizden beklediğiniz desteği göreceksiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

YENGEÇ: BUGÜN bir arkadaşınızın sorununu çözebilecek düşünceler geliştirmeniz onu çok sevindirecek. Geri planda kalmayın. Kalıplaşmış düşüncelerden kaçmak için gerekli cesareti kendinizde bulamayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

ASLAN: HIRSLARINIZIN sizi esir almasına izin vermediğiniz zaman, kendinizi huzurlu ve rahat hissediyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz. Gücünüzün farkında olacağınız bir gün.

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

BAŞAK: DUYGULARINIZI saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Partnerinizin düşünceleri sizden çok farklı. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Detaylar önem kazanacak.

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

TERAZİ: YALNIZ kalma ihtiyacı içindesiniz. Daha dingin düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz. Davranışlarınız karşı tarafı olumlu etkiliyor.

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZDE karamsar davranışlar içinde olabilir ve kendinizi gereksiz üzebilirsiniz. Kinci özelliklerinizi ön plana çıkacaktır. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Çok dikkatli olmak zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

YAY: ÇALIŞMA yaşantınızla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. Atılımlarınız için, gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen, zorluklar yaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

OĞLAK: BUGÜN, ele aldığınız konuların en küçük detayları bile gözünüzden kaçmayacaktır. Dikkatli yönlerinizi işiniz ve özel ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizin duygusal yaklaşımları kafanızın karışmasına neden olacaktır.

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

KOVA: AİLENİZE yoğunlaşmak isteyeceksiniz. Evinizle ilgili kalıcı bir değişiklik yapmak istiyorsanız, atılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aile büyüklerinizi ziyaret edecek ve akrabalarınıza yardım edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Mart Perşembe

BALIK: BUGÜN sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Zoru seçmek tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız. Olumsuz düşüncelerle kafanız karışabilir.

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