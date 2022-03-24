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Haberler Yaşam MEB’den işitme engelli öğrencilere dijital eğitim platformu

MEB’den işitme engelli öğrencilere dijital eğitim platformu

24.3.2022

MEB’den işitme engelli öğrencilere dijital eğitim platformu
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, işitme engelli öğrencilere yönelik dijital materyal üretim seferberliği başlattıklarını, bu kapsamda "orgm. meb.gov.tr/icdep" internet adresinde dijital eğitim platformunu kurduklarını bildirdi. Bakan Özer, "Platformda, zenginleştirilmiş ve etkileşimli kitaplar, işaret dili anlatımlı kitaplar, animasyonlar, yardımcı kaynakların aralarında bulunduğu zengin içerikli dijital materyalleri kullanıma sunduk. İşitme engelli öğrencilerimizin öğrenmelerini kolaylaştıran destek eğitim materyallerini artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz üreteceğiz" dedi.
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