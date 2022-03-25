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Haberler Yaşam Şehit ailelerinden TTB'ye tepki: Askerine düşmanlık eden hiçbir birliği istemiyoruz

Şehit ailelerinden TTB'ye tepki: Askerine düşmanlık eden hiçbir birliği istemiyoruz

25.3.2022

Şehit ailelerinden TTB’ye tepki: Askerine düşmanlık eden hiçbir birliği istemiyoruz
UZMANLAR Federasyonu ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, Türk Tabipler Birliği'ni (TTB) protesto etmek için birliğin önüne siyah çelenk bıraktı ve basın açıklaması yaptı. Türk Tabipler Birliği yönetiminin terör yandaşlığı yaptığını belirten ve tepki gösteren şehit yakınları ve gaziler birliğin önünde ellerinde 'Ha dağdaki terörist ha tabipler birliği başkanı' 'Askerine düşmanlık eden hiçbir birliği istemiyoruz' yazılı dövizler taşıyarak birliğin kapatılması özellikle ismindeki Türk kelimesinin kaldırılması gerektiğini söylediler. Türk Tabipler Birliği'nin, Türk hekimlerini temsil etmediğini aktaran gaziler ve şehit aileleri adına açıklama yapan Gazi Lokman Aylar, birliğin kapatılması için mücadele edeceklerini belirtti. ■ FATMA GÖKSU
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