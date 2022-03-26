Günlük burç yorumları - 26 Mart Cumartesi

KOÇ: Bugün kişisel enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Yapmanız gereken çok şey var ve sizi hala küçük olaylara takılarak potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz.
26 Mart günü burcunuzu; kariyer,aşk,aile, sağlık ve para konularında neler bekliyor? 26 Mart günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük olarak yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte tüm detaylarıyla 26 Mart Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...
KOÇ: Bugün kişisel enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Yapmanız gereken çok şey var ve sizi hala küçük olaylara takılarak potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz.
BOĞA: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için daha sabırlı olmalısınız.
İKİZLER: Çevrenizin etkisi altında kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün. İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerle işbirliklerine gireceksiniz.
YENGEÇ: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Bugün dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Çalışmalar içinde olacağınız arkadaşlarınızla ilginç fikirler geliştireceksiniz.
ASLAN: Bugün bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak kafanızdaki birtakım karışıklara çözme noktasında size fayda sağlayacak. Cesaretli yapınızı biraz daha ortaya koyarken, yenilikten korkmamayı öğrenmelisiniz.
BAŞAK: Yeni oluşturacağınız planlar için desteğe ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.
TERAZİ: İşbirlikleri konularında önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler önemli.
AKREP: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi güçlü şekilde ortaya koyuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler. Bu sizde farklı duygular yaratabilir.
YAY: Sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Enerjinizin güçlü olması partnerinizi de sevindirecek.
OĞLAK: Bulunduğunuz ortamda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugün yeni projeler kafanızı meşgul edecek.
KOVA: Bugün çevrenizde sıra dışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Oldukça eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.
BALIK: Kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere önyargılı olmamalısınız.