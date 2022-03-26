İzmir hava durumu! Bugün Ege’de hava nasıl olacak? 26 Mart Cumartesi hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte günlük hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yaış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Amasya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 26 Mart Cumartesi hava durumu...
Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte günlük hava durumu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısının az bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Isparta çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde sağanak yağış şeklinde görülmesi, öğle saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, (Sivas hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Elazığ ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı