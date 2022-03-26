İzmir hava durumu! Bugün Ege’de hava nasıl olacak? 26 Mart Cumartesi hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.