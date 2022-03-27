Günlük burç yorumları - 27 Mart Pazar

KOÇ: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız. Fikirleriniz sürekli değişiyor.
27 Mart günü burcunuzu; kariyer,aşk,aile, sağlık ve para konularında neler bekliyor? 27 Mart günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük olarak yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte tüm detaylarıyla 27 Mart Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...
KOÇ: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız. Fikirleriniz sürekli değişiyor.
BOĞA: Düşüncelerinizi paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir. Haberleşme konusunda ketum davranıyorsunuz.
İKİZLER: Bireysel duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.
YENGEÇ: Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor ve olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz.
ASLAN: Yaşantınızla ilgili ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, size sorumluluk getirecektir. İşlerin gelişmesiyle ilgili duraklamalar yaşayabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz yeni boyuta giriyor.
BAŞAK: Başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek için önünüze sunulan doneleri görmezlikten gelmemelisiniz.
TERAZİ: İçsel enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış görülüyor. İsteklerinizden vazgeçmemelisiniz.
AKREP: Bugün duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız, kendinizi huzurlu hissedeceksiniz.
YAY: Bugün yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz. Oysa sizin sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı. Bazıları sizi yanlış tanıyor.
OĞLAK: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacaksınız. Yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bugün yaşama esnek bir şekilde bakıyorsunuz.
KOVA: Bugün partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.
BALIK: Toplumsal ilişkilerinizi olumlu gidiyor. Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.