Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı? Uzmanından öneriler

SAHURDA NASIL BESLENİLMELİ?
Oruç tutanların sahura kalkmasını ve sahurda kahvaltı yapmalarını tavsiye ettiklerini belirten Dyt. Nurdan Çeliktaş, "Sahur yemeğinde süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı gibi hafif yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmeli. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların ise midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri uygun şekilde tüketmesini ve aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile unlu gıdalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca, 2-2,5 litre arasında su tüketilmelidir. Tek seferde yüksek miktarda değil iftar sahur arasında dağıtılarak içilmelidir" dedi.