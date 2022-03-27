Ramazan ayında doğru beslenme nasıl olmalı? Uzmanından öneriler

İFTARDA NASIL BESLENİLMELİ?

Çeliktaş, uzun süren açlık sonrası kan şekerinin düşmesi sonucu dengesiz beslenildiğini vurgulayarak, oruç 2 bardak ılık su 1-2 adet hurma ile açılmalıdır uyarısında bulundu. Dyt. Çeliktaş, "İftarda 1 bardak su ve 2 adet hurma ile oruç açıldıktan sonra çorba ve salata tercih edilirse iyi olur. Uzun bir açlık geçirildiği için hızlı bir başlangıç yapmamak gerekir. 15 dakika ara verildikten sonra ana yemek olarak etli bir sebze yemeği veya tavuk, et, balık gibi protein kaynağı yiyecekler, tam tahıllı ekmek veya porsiyonlara dikkat ederek bulgur pilavı, posa açısından zengin kuru baklagiller yardımcı yemek olarak tercih edilebilir. İftar sofralarında yoğurda da yer verilip ayran, cacık olarak tüketilebilir. Ayrıca komposto kullanılabilir. İftardan 1-2 saat sonra ara öğün olarak meyve, yoğurt, kefir tüketilmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu