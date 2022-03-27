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Haberler Yaşam Savaştan kurtarılan Ahıskalı çocuklar sıcak yuvalarında

Savaştan kurtarılan Ahıskalı çocuklar sıcak yuvalarında

27.3.2022

Savaştan kurtarılan Ahıskalı çocuklar sıcak yuvalarında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan getirilen ve Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden bazıları, zaman zaman işleri için geçici süreyle Ukrayna'ya gitti. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Türkiye'ye gelemeyen ancak Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla buradan tahliye edilen Ahıska Türkleri, çocuklarıyla Üzümlü ilçesindeki evlerine döndü. Savaş bölgesinde sığınakta yaşarken Türkiye'nin uzattığı yardım eliyle sıcak yuvalarına dönenmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar da bomba seslerinden uzakta, evlerinde huzur içinde bir yaşam sürmeye başladı.
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