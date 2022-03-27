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Haberler Yaşam THY'nin İstanbul-Moskova uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY'nin İstanbul-Moskova uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul-Moskova seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Uçağın seferine devam edeceği öğrenildi.

AA

27.03.2022, 22:27

THY’nin İstanbul-Moskova uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul'dan Moskova'ya gidecek TK415 sefer sayılı yolcu uçağı için kalkış öncesi bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine yolcular ve bagajlar uçaktan indirildi, uçak park pozisyonuna çekildi.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda ihbarın asılsız çıktığı ve uçağın seferine devam edeceği öğrenildi.

Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının artması dikkati çekti.

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