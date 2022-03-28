Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

KOÇ: Yaşantınızda ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, bir miktar sizi sıkıntıya sokabilir. Yapmanız gereken işlerin artmasıyla yorulabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz yeni ve canlı bir boyuta giriyor.
28 Mart günü burcunuzu; kariyer,aşk,aile, sağlık ve para konularında neler bekliyor? 28 Mart günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük olarak yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte tüm detaylarıyla 28 Mart Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...
KOÇ: Yaşantınızda ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, bir miktar sizi sıkıntıya sokabilir. Yapmanız gereken işlerin artmasıyla yorulabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz yeni ve canlı bir boyuta giriyor.
BOĞA: Duygularınızı yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işler size göre olmadığı için her zaman orijinal fikirlerin peşinden gidiyorsunuz. Bugün dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.
İKİZLER: Düşüncelerinizi paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemeniz büyük hata. Oysa olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi başarıya götürür. Haberleşme konusunda ketum davranıyorsunuz.
YENGEÇ :Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacaksınız. Yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bugün yaşama esnek bir şekilde bakıyorsunuz.
ASLAN: Bugünlerde yatırımcı yönleriniz ön plana çıkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyacaksınız. Fikirleriniz sürekli değişiyor.
BAŞAK: Pozitif enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Maddi isteklerinizde çok fazla bir artış görülüyor. Hayallerinizden asla vazgeçmemelisiniz.
TERAZİ: Başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel gelişmeler gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek ve daha iyiye taşımak için önünüze harika fırsatlar çıkacak.
AKREP: Ailenizin isteklerine duyarlı olmanız sizi bu konuda özel kılıyor. Her zaman sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Bu bakış açısı sizi hep olumlu sonuçlara götürüyor.
YAY: Bugün partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Entelektüel ilişkilerinizi geliştireceğiniz bir dönem.
OĞLAK: Toplumsal ilişkileriniz olumlu gidiyor. Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.
KOVA: Bugün duygusal konularda bazı düşüncelerinizin esiri olabilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız, kendinizi huzurlu hissedeceksiniz.
BALIK: Bugün yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz. Sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı. Bazıları artık sizi tanımalı.