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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

28 Mart günü burcunuzu; kariyer,aşk,aile, sağlık ve para konularında neler bekliyor? 28 Mart günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük olarak yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte tüm detaylarıyla 28 Mart Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...

28.03.2022, 09:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022, 09:09

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

KOÇ: Yaşantınızda ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, bir miktar sizi sıkıntıya sokabilir. Yapmanız gereken işlerin artmasıyla yorulabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz yeni ve canlı bir boyuta giriyor.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

BOĞA: Duygularınızı yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işler size göre olmadığı için her zaman orijinal fikirlerin peşinden gidiyorsunuz. Bugün dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

İKİZLER: Düşüncelerinizi paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemeniz büyük hata. Oysa olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi başarıya götürür. Haberleşme konusunda ketum davranıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

YENGEÇ :Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacaksınız. Yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bugün yaşama esnek bir şekilde bakıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

ASLAN: Bugünlerde yatırımcı yönleriniz ön plana çıkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyacaksınız. Fikirleriniz sürekli değişiyor.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

BAŞAK: Pozitif enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Maddi isteklerinizde çok fazla bir artış görülüyor. Hayallerinizden asla vazgeçmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

TERAZİ: Başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel gelişmeler gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek ve daha iyiye taşımak için önünüze harika fırsatlar çıkacak.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

AKREP: Ailenizin isteklerine duyarlı olmanız sizi bu konuda özel kılıyor. Her zaman sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Bu bakış açısı sizi hep olumlu sonuçlara götürüyor.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

YAY: Bugün partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Entelektüel ilişkilerinizi geliştireceğiniz bir dönem.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

OĞLAK: Toplumsal ilişkileriniz olumlu gidiyor. Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

KOVA: Bugün duygusal konularda bazı düşüncelerinizin esiri olabilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız, kendinizi huzurlu hissedeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazartesi

BALIK: Bugün yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz. Sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı. Bazıları artık sizi tanımalı.

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