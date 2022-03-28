MSÜ sınavında iki okulun isim benzerliği adayı mağdur etti

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tüm yurtta 400 bini aşkın adayın katılımıyla düzenlendi. Dün saat 10.15 itibariyle başlayan sınav, İzmir'de de gerçekleştirilirken, bazı öğrenciler okulların isim benzerliği yüzünden mağdur oldu. Sınavın düzenlendiği Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerine yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden adaylar, apar topar sınavın düzenlendiği okula geldi.

"BURAYI ÇOK ZOR BULDUM"

SAAT 10.00'da kapıların kapandığı sınava bazı adaylar yetişebilirken, bazıları ise birkaç dakikayla sınavı kaçırdı. Kapılar kapandıktan sonra gelen adaylardan Furkan Güven, "Aynı isimde olan bir okul daha var, beni oraya gönderdiler. Burayı çok zor buldum. Geldim ama yetişemedim" dedi.