Şeyma elleri bağlanıp vurularak öldürülmüş

Kırşehir'de aileleri tarafından haber alınamayan gençleri arama çalışmalarında Şeyma Demir'in cesedi Kızılırmak kenarında bulundu. Genç kızın elleri arkadan bağlanıp ensesinden vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Hasan Aydoğan (21) ve kız arkadaşı Şeyma Demir (28) 2 gün önce 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan aileleri polise kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmalarıyla gençlerin otomobiline Bağbaşı mahallesi Ağbayır mevkiindeki ormanlık alanda rastlandı. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların yer aldığı çanta ele geçirildi. Önceki akşam bir ihbarı değerlendiren jandarma, merkeze 40 km uzaklıktaki Kortullu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kenarında arama yaptı. Gece boyu süren çalışmalarda gençlerden Şeyma Demir'in cansız bedenine ulaşılırken, genç kızın arkadan elleri bağlanıp ensesinden silahla vurularak canice öldürüldüğü tespit edildi. Talihsiz kızın ailesi gözyaşlarına boğulurken, sevgilisi Hasan'ı arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Önceki gün olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.