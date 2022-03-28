  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: Haftalık vaka haritası açıklandı! İzmir'de vaka sayılarında son durum ne?

Son dakika: Haftalık vaka haritası açıklandı! İzmir'de vaka sayılarında son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 12-18 Mart haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 239,48, Ankara'da 395,38 ve İzmir'de 247,16 oldu. İşte İzmir ve Ege'de son durum...

DHA

28.03.2022, 12:18 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022, 12:22

Son dakika: Haftalık vaka haritası açıklandı! İzmir’de vaka sayılarında son durum ne?

Sağlık Bakanlığı 12-18 Mart haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 239,48, Ankara'da 395,38 ve İzmir'de 247,16 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 12-18 Mart'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 12-18 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 340,61'den 239,48'e, Ankara'da 541,56'dan 395,38'e, İzmir'de ise 324,82'den 247,16'ya düştü. Eskişehir ise 628,47 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 8,60 ile Şırnak, 11,04 ile Van ve 15,54 ile Şanlıurfa oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart Pazar vaka tablosunu açıkladı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA