Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

KOÇ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz. Dostluğu seven biri olarak, sizin duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.
29 Mart günü burcunuzu; kariyer,aşk,aile, sağlık ve para konularında neler bekliyor? 29 Mart günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük olarak yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte tüm detaylarıyla 29 Mart Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...
KOÇ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz. Dostluğu seven biri olarak, sizin duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.
BOĞA: SON günlerde partnerinizle ilgili takıntı derecesine gelen düşünceleriniz sizi olumsuz etkileyebilir. Bu konuyu daha ılımlı ve karşınızdakini de keskin sınırlar içine sokmadan halletmeniz lehinize olacaktır.
İKİZLER: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirin. Kişisel başarının önemli olmadığı değişikliğe ihtiyacınız var.
YENGEÇ: BERABER çalıştığınız kişilerle ilgili istemediğiniz davranış şekillerinden çok etkileniyorsunuz. Mevcut dengeyi korumakta zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına ince planlar içine giriyorsunuz.
ASLAN: MADDİ bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Olumsuzluklardan fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Daha temkinli olmaya yönelirseniz kazançlı çıkacaksınız.
BAŞAK: YAKIN dostunuza vereceğiniz destekle birlikte yeni konular gündeme gelecektir. Aranızda oluşan eski sorunları konuşma fırsatının doğması sizin konuya daha çözümleyici olarak yaklaşmanızı sağlayacak.
TERAZİ: ÇOK farklı konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel. Fakat, o an için halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Gereksiz yere zaman kaybediyorsunuz.
AKREP: YENİ proje ve işler konusunda artan arayışlarınız sizi tatminsiz yapabilir. İşte bu noktada çok titiz ve detaycı düşünerek yanlış adımlar atmayınız. Sezgilerinizden çok rasyonel düşüncelerinizle hareket tarzını belirleyin.
YAY: BUGÜN, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Eğer siz de ortama ayak uydurur ve çekingen kalmazsanız kazançlı çıkarsınız. Arkadaşlarınız arasında size farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmelisiniz.
OĞLAK: SİZE yeni kazanımlar sağlayacak olan iş konusunda bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Fakat, bu tür davranışınızın uygun olduğunu bilmelisiniz. Yakın dostlarınızla birlikte olmalısınız.
KOVA: KISA sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmalar gündeme gelecek. Karşılıklı şartlar ve dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir. Her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.
BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.