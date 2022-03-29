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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

29 Mart günü burcunuzu; kariyer,aşk,aile, sağlık ve para konularında neler bekliyor? 29 Mart günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük olarak yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte tüm detaylarıyla 29 Mart Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...

29.03.2022, 08:30 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022, 09:02

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

KOÇ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz. Dostluğu seven biri olarak, sizin duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

BOĞA: SON günlerde partnerinizle ilgili takıntı derecesine gelen düşünceleriniz sizi olumsuz etkileyebilir. Bu konuyu daha ılımlı ve karşınızdakini de keskin sınırlar içine sokmadan halletmeniz lehinize olacaktır.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

İKİZLER: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirin. Kişisel başarının önemli olmadığı değişikliğe ihtiyacınız var.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

YENGEÇ: BERABER çalıştığınız kişilerle ilgili istemediğiniz davranış şekillerinden çok etkileniyorsunuz. Mevcut dengeyi korumakta zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına ince planlar içine giriyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

ASLAN: MADDİ bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Olumsuzluklardan fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Daha temkinli olmaya yönelirseniz kazançlı çıkacaksınız.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

BAŞAK: YAKIN dostunuza vereceğiniz destekle birlikte yeni konular gündeme gelecektir. Aranızda oluşan eski sorunları konuşma fırsatının doğması sizin konuya daha çözümleyici olarak yaklaşmanızı sağlayacak.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

TERAZİ: ÇOK farklı konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel. Fakat, o an için halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Gereksiz yere zaman kaybediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

AKREP: YENİ proje ve işler konusunda artan arayışlarınız sizi tatminsiz yapabilir. İşte bu noktada çok titiz ve detaycı düşünerek yanlış adımlar atmayınız. Sezgilerinizden çok rasyonel düşüncelerinizle hareket tarzını belirleyin.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

YAY: BUGÜN, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Eğer siz de ortama ayak uydurur ve çekingen kalmazsanız kazançlı çıkarsınız. Arkadaşlarınız arasında size farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

OĞLAK: SİZE yeni kazanımlar sağlayacak olan iş konusunda bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Fakat, bu tür davranışınızın uygun olduğunu bilmelisiniz. Yakın dostlarınızla birlikte olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

KOVA: KISA sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmalar gündeme gelecek. Karşılıklı şartlar ve dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir. Her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Salı

BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

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