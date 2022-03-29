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Okul ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman ara tatile giriyor?

Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ara tatil dönemini araştırıyor. Birinci dönemde Kasım ayında yapılan 1 haftalık ara tatil sonrası ikinci dönem ara tatil tarihi de araştırılıyor. Özellikle Nisan ayının yaklaşması ile birlikte öğrencilerin araması arttı. Peki ikinci dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil Nisan ayının kaçında olacak? MEB tarihi duyurdu. İşte detaylar...