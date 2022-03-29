Okul ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman ara tatile giriyor?

Nisan ayı ara tatil tarihi yoğun olarak araştırılıyor. Öğrenciler birinci dönemde Kasım ayında 1 haftalık ara tatile girmişti. İkinci dönem ara tatilin ne zaman olacağı ise merak ediliyor. Okulların ikinci dönem ara tatili ne zaman? Ara tatil Nisan ayının kaçında olacak? İşte merak edilenler...
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
Nisan ara tatili 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Okulların kapanış tarihi ise 17 Haziran olarak açıklandı.
2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021
İlk ara tatil: 15 Kasım 2021
Yarıyıl tatili: 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma
İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022
İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma