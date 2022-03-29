Son dakika: Diyanet’ten teravih açıklaması! Teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacak. İslam alemi için kutsal olan bu ay öncesi merak edilenlerden biri de teravih namazının camilerde kılnıp kılınmayacağı oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş teravih namazı ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı. İşte detaylar...

DİYANET'TEN TERAVİH AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, 'Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.' dedi.

&NBSP;TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ VE MAHİYETİ NEDİR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

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