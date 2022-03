Son dakika: LGS sınavına girecekler dikkat! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başvuru tarihini açıkladı

2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Sınava katılacak olan öğrenciler başvuruya ilişkin detayları araştırıyor. Peki LGS başvuruları nereden nasıl yapılır? LGS başvurusu ne zaman başlayacak? İşte MEB'in yayınladığı kılavuza göre LGS'ye dair detaylar...

LGS BAŞVURU TARİHİ VE KILAVUZU YAYINLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

LGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV BAŞVURUSU İÇİN EK İŞLEMLERE GEREK KALMAYACAK

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak."

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun bulunmadığının altını çizen Özer, "Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek." ifadesini kullandı.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Özer, "LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak." değerlendirmesinde bulundu.

BU YIL İLK KEZ GÖRME VE İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILAVUZLAR HAZIRLANDI

Mahmut Özer, Bakanlık olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili pek çok yeni çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek "Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için 'sesli betimleme' ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise 'işaret dili' ile düzenleyerek erişime sunduk." bilgisini verdi.

GİRİŞ BELGELERİ 27 MAYIS'TAN İTİBAREN AÇIKLANACAK

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.