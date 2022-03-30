Günlük burç yorumları - 30 Mart Çarşamba

KOÇ: Yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalısınız.
Acele etmezseniz büyük keyif alacaksınız.
30 Mart günü burcunuzu; kariyer,aşk,aile, sağlık ve para konularında neler bekliyor? 30 Mart günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük olarak yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte tüm detaylarıyla 30 Mart Çarşamba günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...
KOÇ: Yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalısınız.
Acele etmezseniz büyük keyif alacaksınız.
BOĞA: Evinizde huzuru sağlamak adına, bazı konularda girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirmeyi denemelisiniz.
İKİZLER: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı beraberinde getiriyor. Duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin ilgisi üzerinizde. İlginç fikirlerinizle olayları farklı değerlendireceğiniz bir gündesiniz.
YENGEÇ: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda içinize kapandınız. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz. Seyahat planları yapacaksınız.
ASLAN: Siz, güçlü bir kişi olarak tanınırsınız. Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.
BAŞAK: Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün. Gününüzü değerlendirmelisiniz. Vakit geçirmekten hoşlandığınız kişilerle bir araya geleceksiniz.
TERAZİ: İçtenliğe önem vermenize rağmen, bazen size hiç uymayan bir kişilik sergiliyor ve bulunduğunuz ortamlarda sır olmayı yeğliyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız.
AKREP: Katıldığınız davetlerde felsefi konuşmalar ilginizi çekecek, farklı kişilerle tanışacaksınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, fikirlerinizi size performans kazandıracak kişilerle paylaşmaktan yanasınız.
YAY: Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve özellikle deneyimlerinize güvenmelisiniz.
OĞLAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Bugün iletişim konusunda oldukça duyarlı davranıyorsunuz. Duygusal bir konuşma yapmanız özlediğiniz konuları da beraberinde getirecek.
KOVA: Merkür'ün bulunduğu konum iş ve çalışma hayatı ile ilgili konularını gündeme getiriyor. Kazançlar konusunda yaşadığınız sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz. Şartlar ne olursa olsun, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.
BALIK: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.