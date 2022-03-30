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Haberler Yaşam Köyde katliam

Köyde katliam

30.3.2022

Köyde katliam

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Olay, dün sabah Uzunköprü'nün Elmalı köyünde meydana geldi. Kooperatiften her sabah süt toplamaya gelen görevliler, Güner ailesini süt getirmediğini fark edince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.

KÖYLÜLER EVE KOŞTU
Hemen eve gelen köylüler, Güner ailesinden dede Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55) ve eşi Filiz Güner'in de (47) silahla başlarından vurularak öldürüldüğünü görünce jandarmaya bildirdi. Evde kırık camların da bulunduğunu söyleyen köylüler, arbede yaşanmış olabileceğini dile getirdi. Jandarma ekipleri de bazı köylüleri bilgilerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Ölen ailenin bir komşusu evde 4 kişi olduğunu ifade ederek, "Olayın neden yaşandığını bilmiyoruz. Ne tabanca ne de tüfek sesi hiçbir şey duymadık" dedi.

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