Teröristlerle fotoğrafı çıkan avukata 10 yıl 6 ay hapis

DİYARBAKIR'DA elinde uzun namlulu silahla teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukat Merve Nur Doğan'ın cezası belli oldu. Duruşmada savunma yapan Doğan, fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını öne sürerek, beraatini talep etti. Ardından kararını açıklayan mahkeme, Doğan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

DİĞER