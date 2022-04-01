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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağmur bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte1 Nisan Cuma hava durumu...

01.04.2022, 08:41

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 1 Nisan Cuma hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

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