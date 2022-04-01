Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Cuma hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağmur bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte1 Nisan Cuma hava durumu...