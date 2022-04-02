Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

KOÇ: BUGÜN çalışacağınız konulara odaklanmalısınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın, samimi tavırlar içindesiniz. Çevrenizdekilerin düzenine müdahale etmemekle en doğrusunu yapıyorsunuz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Nisan Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: BUGÜN çalışacağınız konulara odaklanmalısınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın, samimi tavırlar içindesiniz. Çevrenizdekilerin düzenine müdahale etmemekle en doğrusunu yapıyorsunuz.
BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda bozuyorsunuz. Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük bir takıntı bir anda değişmenize neden oluyor.
İKİZLER: ARKADAŞLARINIZIN yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün ele aldığınız her konuda istediğiniz performansı yakalayacaksınız.
YENGEÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle ilgili ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecek. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinize sınır koyamıyorsunuz.
ASLAN: ÖZEL zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Temponuzun çok yoğun oluşu yüzünden dinlenmeye az vakit ayırıyorsunuz.
BAŞAK: AŞK konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememelisiniz.
TERAZİ: KENDİNİZİ sürekli disiplin altında tutmanız ve içsel patlamalarınızı kendi içinizde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan veriyor. Hoşunuza giden biriyle ilgili, kişilik savaşı veriyorsunuz.
AKREP: OLAYLARA mantıklı yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. İlişkilerinizde temkinli davranışları benimsiyorsunuz.
Bazen, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. İyimserliği elden bırakmayın.
YAY: DUYGUSAL konularda isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bencillikle suçlanabilirsiniz. Enerjinizi olumlu kullanmalısınız.
OĞLAK: BUGÜN Ay'ın konumu, evinizle ilgili olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyorsunuz. Ciddi ve ağırbaşlı tavırlarınız beğeniliyor.
KOVA: AY'DAN aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda daha yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylı düşünüp görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde bireysel olacağınız bir gün.
BALIK: YAKIN kan bağı içinde olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.