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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Nisan Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

02.04.2022, 09:05 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022, 09:06

KOÇ: BUGÜN çalışacağınız konulara odaklanmalısınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın, samimi tavırlar içindesiniz. Çevrenizdekilerin düzenine müdahale etmemekle en doğrusunu yapıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda bozuyorsunuz. Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük bir takıntı bir anda değişmenize neden oluyor.

Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

İKİZLER: ARKADAŞLARINIZIN yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün ele aldığınız her konuda istediğiniz performansı yakalayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

YENGEÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle ilgili ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecek. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinize sınır koyamıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

ASLAN: ÖZEL zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Temponuzun çok yoğun oluşu yüzünden dinlenmeye az vakit ayırıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

BAŞAK: AŞK konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememelisiniz.

Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

TERAZİ: KENDİNİZİ sürekli disiplin altında tutmanız ve içsel patlamalarınızı kendi içinizde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan veriyor. Hoşunuza giden biriyle ilgili, kişilik savaşı veriyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

AKREP: OLAYLARA mantıklı yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. İlişkilerinizde temkinli davranışları benimsiyorsunuz.
Bazen, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. İyimserliği elden bırakmayın.

Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

YAY: DUYGUSAL konularda isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bencillikle suçlanabilirsiniz. Enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

OĞLAK: BUGÜN Ay'ın konumu, evinizle ilgili olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyorsunuz. Ciddi ve ağırbaşlı tavırlarınız beğeniliyor.

Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

KOVA: AY'DAN aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda daha yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylı düşünüp görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde bireysel olacağınız bir gün.

Günlük burç yorumları - 2 Nisan Cumartesi

BALIK: YAKIN kan bağı içinde olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.

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