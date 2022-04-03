5 milyon erkeğe eğitim verilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı'nı içeren genelge gönderildi. Genelgede; 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi, elektronik kelepçe sayısının 1500'e çıkarılması, 5 milyon KADES uygulaması indirme sayısına ulaşılması, kadın konukevi sayısının arttırılması, 110 bin kolluk personeline eğitim verilmesi hedefleri öne çıktı.

5 ANA VE 28 ALT HEDEF

2021-2025 yılları arasını kapsayan eylem planı doğrultusunda hazırlanan genelgeyle kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı ve etkin başarının elde edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda; adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarından oluşan 5 ana hedef belirlendi. 2022 Faaliyet Planı'nda, 28 alt hedef ve bu alt hedeflere ilişkin 110 performans göstergesi yer aldı.

Planlamalar doğrultusunda, kadına yönelik şiddet konusunda erkeklere eğitim verilecek. Bu kapsamda yıl içerisinde en az 5 milyon erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri, ilgili kurum kuruluşlarla koordineli olarak sağlanacak. Bunun yanı sıra, bu yıl belediyelerce en az 10 yeni kadın konukevi/sığınma evinin açılması sağlanacak, riskli vakalar takip edilecek, gizlilik kararları anında uygulanacak ve elektronik kelepçede de kapasite artırılacak.