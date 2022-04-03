Haberler Yaşam Ara tatil ne zaman? Okullar hangi tarihte ara tatile giriyor? MEB takvimi...

Ara tatil ne zaman? Okullar hangi tarihte ara tatile giriyor? MEB takvimi...

Okullarda 2. dönem de yapılan 1 haftalık ara tatilin tarihi araştırılıyor. Nisan ayında yapılacak olan ara tatil öncesi öğrencilerin araştırması sürüyor. Özellikle seyahat planlaması yapacak olanlar ara tatil döneminin tarihini merak ediyor. İşte MEB takvimine göre okulların Nisan tatil tarihi...