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Haberler Yaşam Bakan Süleyman Soylu Emniyet mensuplarıyla buluştu

Bakan Süleyman Soylu Emniyet mensuplarıyla buluştu

3.4.2022

Bakan Süleyman Soylu Emniyet mensuplarıyla buluştu
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan ayındaki ilk sahurunu, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Erkan Serdar Sallar Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan emniyet mensuplarıyla yaptı. Sahur yemeğinin ardından emniyet mensuplarına ilişkin yapılan yönetmelik çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, "Bu yönetmelikteki temel muradımız, terörün Doğu ve Güneydoğu'da azalmasıyla beraber emniyet mensuplarımızın şark görevinde 2 ve 3 yıllık düşmeler yapmaktı. Çocukları son senelerde okuyan polis memurlarımız için uzatmalar ortaya koyduk. Emniyet mensuplarımızın şark görevini biraz daha avantajlı hale getirdik" ifadelerini kullandı.
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