Görev başında ilk sahur

MÜBAREK Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahur sevinci de yaşandı. Yurt genelinde milyonlarca Müslüman önce akşam teravih namazını kıldı, ardından da gece ilk sahurlarını yaptı. Çoğu vatandaş sahuru evlerinde yaparken, görevi başında olanlar da vardı. Sahuru mesaide yapıp görevlerine devam edenlerden biri de madenciler. Manisa'nın Soma ilçesinde zor şartlar altında çalışan madenciler, metrelerce derinlikte sahur sofrası kurdu. Madenciler, yerin 400 metre altında sahurlarını yaptıktan sonra mesailerine devam etti.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN İLK SAHURLARINI YAPTILAR

ÇANAKKALE'NİN Bayramiç ilçesinin Toluklar ve Dağoba köyleri arasındaki tarım arazisinde önceki gün çıkan ve kuvvetli lodosun etkisiyle ormana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece boyunca sürdü. İstanbul, Bursa, İzmir ve Balıkesir'den gelen ekipler de yangını kontrol altına almak için çalışmalara destek verdi. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan yaklaşık 300 personel arasında oruç tutacak olanlar ise Türk Kızılay Çanakkale Şubesi tarafından dağıtılan kumanyalarla ilk sahurlarını yaptı