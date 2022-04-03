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Haberler Yaşam Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 3 Nisan vaka tablosu

Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 3 Nisan vaka tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3 Nisan Pazar koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. İşte koronavirüste son durum...

03.04.2022, 19:33 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022, 19:55

Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 3 Nisan vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 68 COVID-19 testi yapıldı, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi.

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