Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 3 Nisan vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 68 COVID-19 testi yapıldı, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3 Nisan Pazar koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. İşte koronavirüste son durum...
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 68 COVID-19 testi yapıldı, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi.