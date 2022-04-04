Çocuk teslimine yönelik yeni uygulama ilk olarak Muğla ve Uşak’ta başladı

TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile özel teslim merkezleri oluşturuldu.

Uygulama bugün Tekirdağ, Muğla ve Uşak'ta da hayata geçirildi.

- MUĞLA

Muğla'da çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında kurulan merkezde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.

Merkezde incelemelerde bulunan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, gazetecilere, pilot il seçilen 11 şehir arasında Muğla'nın da bulunduğunu hatırlattı.

Açılan merkezin şu an için Menteşe ve Ula ilçelerini kapsadığını belirten Yağcı, "Evlilikler sona erdiğinde velayet eşlerden birine veriliyor. Diğer eş çocukla görüşme hususunda mahkemenin planlamasına uymak zorunda. Bazı sorunlar meydana gelebiliyordu. 30 Kasım 2021'de yapılan yasal düzenleme ile bu iş Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüze verildi. Müdürlüğümüz bünyesinde eğitim almış olan arkadaşlarımızla sorunsuz bir şekilde, çocuğun menfaatine uyacak şekilde yeni bir sistemle çalışmaya başlıyoruz. Hayırlı olsun hepimiz için." şeklinde konuştu.

Yağcı, merkezlerin önümüzdeki süreçte Muğla'nın diğer ilçelerinde de hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

- UŞAK

Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Uşak'ta da başladı.

90 yıldır uygulanan ve zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni çalışma için pilot 11 il arasında bulunan Uşak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde alan oluşturuldu.

Açılan merkezde bekleme salonu, görüşme odaları ve çocukların da rahatlıkla zaman geçirebilmesi için oyun odası yer alıyor.

Konuya ilişkin Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bugüne kadar icra müdürlükleri tarafından yerine getirilen işlemlerin çocuklar yararına dizayn edilen teslim mekanlarında uzmanlar ve rehber öğretmenler eşliğinde yerine getirileceği bildirildi.

Yeni uygulama ile boşanma süreci ve sonrasında yıpranan çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesinin amaçlandığının vurgulandığı açıklamada, "Belirtilen işlemler, çocuğun üstün yararı gözetilerek ve çocuk merkezli bir yaklaşımla ve çocuk dostu dizayn edilen uygun teslim mekanlarında uzmanlarımız tarafından taraflarla ve çocuklarla iletişim kurularak daha çok rızaya dayalı olarak yerine getirilecektir. Öncelikle çocukla ve taraflarla iletişim kurulacak, çocukların beklentileri, eğitim ve öğretim hayatları gözetilecek, taraflara doğru ebeveynlik rolleri bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebilecektir." denildi.

- TEKİRDAĞ

Bu kapsamda, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Tekirdağ Adliyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.

Tekirdağ Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Mustafa Terzioğlu, AA muhabirine, çocuk teslimine ilişkin işlemlerin artık uzmanlar eşliğinde, çocuklar yararına dizayn edilen ve hazırlanan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirileceğini söyledi.

Terzioğlu, işlemler için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmayacağı ve bütün giderlerin Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacağını ifade ederek, "Tekirdağ Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne, hak sahibi dediğimiz ebeveynlerin birisinin bize başvurmasıyla birlikte süreç başlıyor. Süreç dava dosyaların açılmasıyla birlikte mahkeme kararında belirtilen çocuk teslim tarihinde hak sahibi müdürlüğümüze geldiğinde biz onu yetişkin bekleme salonuna alacağız. Yükümlü dediğimiz yani çocuğun yanında sürekli kaldığı ebeveyn de verdiğimiz gün ve saatte çocukla birlikte gelecek. Çocuğumuz da çocuk bekleme oyun alanında bekletilecek." dedi.

İşlemlerin uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak yapıldığını belirten Terzioğlu, "Aileler buraya gelince uzmanlarımız tarafından karşılanacak. Uzmanlarımız süreç hakkında, çocuk hakkında ebeveynleri bilgilendirecek. Gerekli bilgilendirmeyi aldıktan sonra, kaygı düzeyini düşürdükten sonra çocuk hak sahibine teslim edilecek. Bu işlemler tamamen ücretsiz yapılıyor. Müdürlüğümüz bünyesinde fiziki olarak yetişkin bekleme alanı, çocuk oyun ve bekleme alanı ve çocuğun teslim alınışı şeklinde üç farklı bölgelerimiz oluşturuldu. Bunlar tamamen çocuğun ve yetişkinin menfaatine dayalı kaygı düzeyini düşürücü şekilde dizayn edildi." ifadelerini kullandı.