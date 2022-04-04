Geri manevra yapan sürücü babasını ezdi

DÜZCE'DE TIR sürücüsü geri manevra yaparken kendisine muavinlik yapan babasını ezerek ölümüne neden oldu. Kaynaşlı gişelerinden TEM otoyoluna giren Miktad E, yanlışlıkla İstanbul yönüne girince otoyolda geri gelmek istedi. Bu esnada baba Niyazi Erdoğan, oğluna yardım etmek için TIR'dan inerek yardımcı olmaya çalıştı. Ancak sürücü Miktad E. geri geri gelirken baba Niyazi Erdoğan'ı ezdi. Yaşlı adam TIR'ın altında yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra yaşamını yitirdi. Babasını göremeyince aramaya başlayan Miktad E, yol kenarında yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Niyazi Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.