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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Nisan Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

04.04.2022, 09:09 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022, 09:10

KOÇ: AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu. Aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

BOĞA: AY burcunuzda ilerliyor. Düşüncelerinizin sizi olumlu yönlendireceğinden emin olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni bir dönem başlamak üzere. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

İKİZLER: AY bilinçaltınızı yoğunlaştırıyor. Bugün Ay'ın konumu, duygusal takıntılarınızı ön plana çıkararak kendinizi tanıma fırsatı verecektir. Sıkılmanız için hiç bir neden yok. Bilinçaltı rüyalarınız yoğun.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

YENGEÇ: MADDİ konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz bir kişiyle çalışmak sizi rahatlatıyor. Kazançlarınızda artış sağlamak için, yeni yapılanmalar içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

ASLAN: UZAK yolların hayalini kuruyorsunuz. Planlı programlı hareket etmekle çok şey kazanacaksınız. Başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kaldığınızda, yaptığınız işten tatmin olmuyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

BAŞAK: YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı başaramıyorsunuz. Bugün, maddi bir güven arayışı içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı istekleri kafanızı karıştıracak. Çevrenize şans vermelisiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

TERAZİ: MERKÜR aile evinizde ilerliyor. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar içinde bulunacaksınız. Beraberce yaptığınız grup çalışmalarınızdan siz kazançlı çıkacaksınız.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

AKREP: AY'IN konumu, rutin iş gününüzün dışına çıkmanıza neden oluyor. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işleri seviyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

YAY: GÜNEŞ kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerliyor. Sosyal yaşantınıza ağırlık vereceksiniz. Bulunacağınız ortamlarda neşeli ve ilginç saatler geçirmeniz mümkün. Girdiğiniz ortama hakim olabiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

OĞLAK: MADDİ konularla ilgili düşünceleriniz, birçok aktivitenin önüne geçebilir. Değişik arayışlar içindesiniz. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olanı bulmalısınız. Sizi aşan konularda beklemelisiniz

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

KOVA: AY'IN bulunduğu konum, yakın ilişkilerinizi etkiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki başarınızı çevresel destekleri kullanmakla sağlıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

BALIK: KİŞİLERİ yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız. Bugün dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak maddi sorunlarınızı tartışacaksınız.

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