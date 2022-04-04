Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazartesi

KOÇ: AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu. Aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Nisan Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu. Aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.
BOĞA: AY burcunuzda ilerliyor. Düşüncelerinizin sizi olumlu yönlendireceğinden emin olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni bir dönem başlamak üzere. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz.
İKİZLER: AY bilinçaltınızı yoğunlaştırıyor. Bugün Ay'ın konumu, duygusal takıntılarınızı ön plana çıkararak kendinizi tanıma fırsatı verecektir. Sıkılmanız için hiç bir neden yok. Bilinçaltı rüyalarınız yoğun.
YENGEÇ: MADDİ konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz bir kişiyle çalışmak sizi rahatlatıyor. Kazançlarınızda artış sağlamak için, yeni yapılanmalar içindesiniz.
ASLAN: UZAK yolların hayalini kuruyorsunuz. Planlı programlı hareket etmekle çok şey kazanacaksınız. Başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kaldığınızda, yaptığınız işten tatmin olmuyorsunuz.
BAŞAK: YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı başaramıyorsunuz. Bugün, maddi bir güven arayışı içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı istekleri kafanızı karıştıracak. Çevrenize şans vermelisiniz.
TERAZİ: MERKÜR aile evinizde ilerliyor. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar içinde bulunacaksınız. Beraberce yaptığınız grup çalışmalarınızdan siz kazançlı çıkacaksınız.
AKREP: AY'IN konumu, rutin iş gününüzün dışına çıkmanıza neden oluyor. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işleri seviyorsunuz.
YAY: GÜNEŞ kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerliyor. Sosyal yaşantınıza ağırlık vereceksiniz. Bulunacağınız ortamlarda neşeli ve ilginç saatler geçirmeniz mümkün. Girdiğiniz ortama hakim olabiliyorsunuz.
OĞLAK: MADDİ konularla ilgili düşünceleriniz, birçok aktivitenin önüne geçebilir. Değişik arayışlar içindesiniz. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olanı bulmalısınız. Sizi aşan konularda beklemelisiniz
KOVA: AY'IN bulunduğu konum, yakın ilişkilerinizi etkiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki başarınızı çevresel destekleri kullanmakla sağlıyorsunuz.
BALIK: KİŞİLERİ yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız. Bugün dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak maddi sorunlarınızı tartışacaksınız.