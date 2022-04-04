Son dakika: Haftalık vaka haritası açıklandı! İzmir’de vaka sayıları arttı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 196,06, Ankara'da 290,83 ve İzmir'de 113,95 oldu.

Bakan Koca paylaşımında; "19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 19-25 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 239,48'den 196,06, Ankara'da 395,38'den 290,83'e, İzmir'de ise 247,16'dan 113,95'e düştü. Eskişehir ise 547,21 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 7,71 ile Van, 9,33 ile Şırnak ve 10,36 ile Şanlıurfa oldu.

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