  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Alparslan Türkeş vefatının 25’inci yıldönümünde anıldı

Alparslan Türkeş vefatının 25’inci yıldönümünde anıldı

5.4.2022

Alparslan Türkeş vefatının 25’inci yıldönümünde anıldı
MHP'NİN kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 25'inci yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Türkeş'in anıt mezarını ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, bir de anma mesajı yayınladı. Türkeş'in bir gönül adamı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Merhum Türkeş Bey, Türk milliyetçiliğinin siyasi ve toplumsal alana indirilmesine önayak olmuş, bu kapsamda bir çığır açmıştır. Tutarlı hayat çizgisiyle davamızın onuruna leke düşürmemiş, siyasi mücadelesindeki tavizsiz duruşuyla da taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanmıştır" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA