Alparslan Türkeş vefatının 25’inci yıldönümünde anıldı

MHP'NİN kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 25'inci yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Türkeş'in anıt mezarını ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, bir de anma mesajı yayınladı. Türkeş'in bir gönül adamı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Merhum Türkeş Bey, Türk milliyetçiliğinin siyasi ve toplumsal alana indirilmesine önayak olmuş, bu kapsamda bir çığır açmıştır. Tutarlı hayat çizgisiyle davamızın onuruna leke düşürmemiş, siyasi mücadelesindeki tavizsiz duruşuyla da taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

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