Çataklı: Mart ayında 80 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Türkiye'de son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Çataklı, "Mart ayında terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda toplam 80 terörist, 76'sı sağ, 4'ü teslim olmak üzere etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53'ü PKK/KCK, 27'si DEAŞ terör örgütü mensubudur" dedi.

492 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

ÇATAKLI, düzensiz göçle mücadelelerinin aynı ciddiyetle devam ettiğini anlatarak, "2022 yılı mart ayında, 2 bin 771'i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır. Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 492 bin 983, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır" sözlerini kaydetti. Çataklı, HDP eski Milletvekili Semra Güzel hakkında çıkan yakalama kararlarıyla ilgili ise "Arıyoruz, şu ana kadar bildiğimiz adreslerde bulunamadı ama kolluk birimlerimiz yoğun bir şekilde aramaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

4 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST KOMANDOLARDAN KAÇAMADI

BARIŞ Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi" denildi.