Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor

JAPONYA'DA 37 yaşındaki Morimoto kendisini kiralayarak para kazanıyor. Morimoto yemek, içmek gibi basit işlerin dışında hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Morimato'nun iş başına aldığı ücret 10 bin Japon yeninden (Yaklaşık 100 dolar) başlıyor. Sosyal medyada 260 bine yakın takipçisi bulunan Morimoto, Haziran 2018'den beri "hiçbir şey yapmamak" için kendisini kiralıyor. Haziran 2018'de "hiçbir şey yapmamaya" başlayan Morimoto, oldukça farklı yelpazede "işler" geldiğini ancak yapıp yapmamaya zorluğuna göre karar verdiğini belirtti.

Morimoto, "Tümünü kabul edemiyorum. Rahat bir şekilde yapabileceğimi seçiyorum. Eğer ufak bir zorluğu varsa o işi geri çeviriyorum. Morimoto, "Müşteri, 'sana yeni yıl mesajı göndereceğim, mesajıma cevap ver, yeni yılımı kutla' diyor. 'Yılın ilk çalışma günü işe gideceğim, beraber gidelim' istiyor. 'Eve dönerken, bana eşlik et' diyor" diye konuştu.