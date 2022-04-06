Çok sevdiği doktorlardan Ela’ya sürpriz

YAZDIĞI mektupta ' Bende sizin gibi doktor olmak istiyorum. İnsanlara bakmak, tedavi etmek benim hoşuma gidiyor. Şu an önlüğüm yok ama belki ilerde olacak. Sizler temiz kalpli çok iyi insanlarsınız. Hastane odalarını da çok merak ediyorum. Ne kadar istediğimi anladınız' satırlarına yer veren Cennet Ela Duran'ın isteği karşılıksız kalmadı. Mektubu alan Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel, küçük kızı hastaneye davet edip, başhekimlik odasında ağırladı. Cennet Ela Duran için sürpriz doğum günü pastası hazırlatan Başhekim Yüksel, hem pastanın üzerinde ki mumu üfletti hem de doğum günü hediyesi olarak doktor önlüğü hediye etti. ■ SEBAHATTİN ALP

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