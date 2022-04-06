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Haberler Yaşam Kapıcılar kralının bitmeyen miras davası

Kapıcılar kralının bitmeyen miras davası

6.4.2022

Kapıcılar kralının bitmeyen miras davası
ANKARA'DA bir iş merkezinde 30 yılı aşkın kapıcılık yapan Mehmet Kaşkaya, 88 yaşında öldüğünde mirasçılarına 11 daire ve 1 arsa, bankada yüklü miktarda altın ve 700 bin lira bıraktı. Kaşkaya'nın 4 oğlu, ölümünden önce akıl sağlının yerinde olmadığını iddia ettikleri babalarının mal varlığının bir kısmını usulsüz şekilde üzerine geçirdiği gerekçesiyle kız kardeşleri Gülvade Gümüş'e dava açtı. Son olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Kaşkaya'nın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.
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