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Haberler Yaşam Piksel savaşında Türk zaferi

Piksel savaşında Türk zaferi

Reddit'in başlattığı 'R Place' uygulaması, birçok ülkeden 3 milyondan fazla kullanıcı katıldı. 'Piksel sanatı'na dönüşen etkinlikte, her kullanıcı 5 dakika arayla bir piksel boyama imkanına sahip oldu. Türk kullanıcılar, 'R Place' oyununda iz bıraktı. R Place’in son halinde Türkiye değerleri yer aldı.

İHA

06.04.2022, 17:45

Piksel savaşında Türk zaferi

Türk kullanıcılar Türk Bayrağı, Atatürk, Ayasofya, İstanbul silüeti, Anıtkabir, Fatih Sultan Mehmet potresi, Barış Manço, Kaplumbağa Terbiyecisi, çay bardağı, Bayraktar TB-2 gibi çizimleri korumayı başardı.

Reddit Place, kullanıcıların her 5 dakikada bir, 16 renk seçeneğinden birini kullanarak, dijital tuval alanına, tek bir piksel boyutunda boyama yaptığı ve çeşitli görsel figürler oluşturmaya çalıştığı bir çevrimiçi alan olarak tanımlanıyor.
Etkinliğin internet dünyası için heyecan yaratması ve yankı uyandırması ise görsel üretmek için aynı anda binlerce kişiye ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor.

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