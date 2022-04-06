Survivor’da kim elendi? Adaya hangi isim veda etti?

Survivor'dan kim elendi? sorusu son bölüm sonrası yoğun olarak araştırılıyor. All Star'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde Gökhan Keser, Gizem, Barış ve Ardahan arasında geçen eleme heyecanı sonrası bir kişi adadan ayrıldı. Peki Survivor'dan kim elendi? Adaya hangi isim veda etti? İşte detaylar...

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Bu hafta potada yer alan Ardahan, Barış ve Gizem ve Gökhan Keser'in noter onaylı oy sonuçları belli oldu. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu duyurdu.

Elendiği için üzgün olduğu belli olan Ardahan son kez söz alarak şunları söyledi; Bizi Adana sokaklarından alarak buralara kadar getirdin. Tüm Türkiye Babuş'u tanıdı. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinden razıyım, onlar da benden razı olsun... Burada Ogeday'ı tanıdım, yeni bir kardeş tanıdım, onun benim için ayrı bir yeri var. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi siz benden razıysanız ben mutluyum."