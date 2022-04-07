AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları sorgulama...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları açıklandı mı? soruları sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2-3 Nisan tarihinde gerçekleşen sınavlar sonrası öğrencilerin araması da çoğaldı. İşte AÖF sınav sonucuna dair merak edilenler...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Sınav sonuçları ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemlere baktığımızda sonuçlar sınavdan 15 gün sonra açıklanmıştı.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)



Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,



İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.



Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,



Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.