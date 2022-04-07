Başarının adı Türk doktorları

Salgın hastalıklar tarih boyunca insanlık için hep sorun olmuştur. Son 2.5 yıldır yaşadığımız Covid- 19 ise son yılların kabusu oldu, olmaya da devam edecek gibi. Bu tür salgın hastalıklar yalnızca enfekte bireyleri değil, tüm toplumu pek çok yönden ülkeleri ve de ciddi anlamda ekonomileri etkilemektedir. Covid-19 nedeniyle dünya genelinde beş milyondan fazla insan öldü. Covid-19 verilerine göre en fazla can kaybı ise 858 bin 346 ile ABD'de kaydedildi. Bu ülkeyi 619 bin 878 ile Brezilya, 483 bin 463 ile Hindistan, 315 bin 400 ile Rusya izledi. Dünya genelinde 304 milyondan fazla vaka tespit edildi. Virüs bulaşan 258 milyon kişi iyileşti. Halen 50 milyon hastanın tedavisinin sürüyor olması ne denli ağır bir dönemden geçildiğinin göstergesidir. Bu denli ağır sorunlu bir dönemde Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve Türk doktorları, sağlık çalışanları sağlıkta adeta destan yazdı. Covid -19 sürecinde hiçbir fedakarlıktan ve özveriden kaçınmadan gecesini gündüzüne katan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız birçok gelişmiş ülkeye de örnek oldu.

ÖZEL HASTANELER DE FARK YARATTI

Pandemi sürecinde kamu hastanelerinde sağlık çalışanlarımız günlerce mesai yaparak destan yazarken, bir diğer tarafta birçok tedavi ve ameliyatın aksamadığını, bu süreçte bölgemizdeki özel hastanelerin her türlü şartlara ne denli hazırlıklı olduğunu da görmüş olduk. Özel hastaneler gerek sağlık kadroları, gerekse ileri teknoloji ve ekipmanları ile bu zorlu süreçte her türlü ameliyatları ve tedaviyi aksatmadan gidererek, bizden daha fazla gelişmiş ülkelere de sağlık turizmi kapsamında hizmet vererek örnek oldu. Pandemi sürecinde özel sağlık sisteminin ve özel hastanelerin önemini ve ne denli gerekli olduğunu gördük. Yoğunlaşan hasta sayısında kamu hastanelerinin yükünün önemli bölümünü üstlenen özel hastanelerimizin bölgemiz ekonomisine ciddi anlamda getirilerinin altını da çizmek gerek.