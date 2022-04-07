Kendi kızım ne ise Nisa da benim için o

İstanbul Pendik'te gelen ihbarla terk edildiği arazide buldukları bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), kendi kızının adını verdiği Nisa Mihriban'ın yoğun bakıma alınmasıyla dünyasının başına yıkıldığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta boş bir arazide bulunan, bakım ve tedavilerinin ardından çocuk bakımevine götürülen Nisa Mihriban bebek aniden fenalaşarak buradan alınıp Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

'BAKICI AİLESİ OLMAK İSTİYORUZ'

Nisa bebeğin yoğun bakıma alındığı haberinden sonra yıkılan ve acı haberle kahrolan Büşra Durmaz, "Eşimle konuşmuştum, biz bakıcı aile olabilmek için yasal prosedürleri inceliyorduk. Nisa artık benim kızım, bir mucize bekliyoruz. Durumu kritik ama Allah'tan ümit kesilmez. Bana soruyorlar, 'ne hissediyorsunuz' diye; evdeki çocuğunuz yoğun bakıma alındıysa ne hissederseniz, ben de onu hissediyorum. Hastane ile evim arasında mekik dokuyorum. Eve koşup kızımın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Sonra da hastaneye koşup diğer kızım için dua edip bilgi alıyorum" dedi.

KIZININ KIYAFETLERİNİ HASTANEYE GÖTÜRMÜŞTÜ

29 Mart günü polis ve sağlık ekipleri ihbar sonrası gittikleri boş arazide bir bebek bulmuştu. Annesi Ebru Sepetçioğlu tarafından terk edilen bebeği bulan sağlık ekibinden, Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Büşra Durmaz, üşüyen ve aç kalan bebeği emzirerek karnını doyurmuştu.

3 aylık olan bebeğe, 14 aylık kızı Nisa Mihriban'ın ismini vermişti. Büşra hemşire evindeki bebek kıyafetlerini alarak hastaneye götürmüş, Nisa'nın bakımlarını kendi elleri ile yapmıştı. Hastanedeki kontrollerin ardından Nisa bebek, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne verilmiş ancak bebek burada fenalaşmıştı.

FATİH ŞENDİL