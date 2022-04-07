Sahte Cumhurbaşkanına 10 yıl hapis istemi

ANKARA'DA kendisini Çin'in işgal ettiği Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak tanıtıp, güven sağlamak için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu birçok siyasi ile fotoğraf çektirerek çevre edinen Aji Abuduwaili (37) hakkında 'Dolandırıcılık' suçlaması ile dava açıldı. İçlerinde emekli asker ve polislerin de bulunduğu Türk vatandaşlarını da Cumhurbaşkanı olduğuna ikna ederek sözde hükümet kabinesinde bakan, milletvekili ve meclis başkanı olarak görevler verip, Ankara'da ofis açan Abuduwaili'nin hazırlanan iddianamede 10 yıla kadar hapsi istendi.

2 SAHTE İSMİ DAHA VAR

ABUDUWAİLİ'NİN çevresinde Osman Turan ya da Abdulwali Bugrahan gibi 2 sahte isimle tanındığı öğrenildi. Farklı dolandırıcılık yöntemleri ile insanın ağzını açık bırakan Abuduwaili'nin Çin'in zulmünden kaçıp Türkiye'ye gelen Uygur Türklerini bile dolandırdığı iddia edildi. Uygur Türklerine yardım olarak verilen evleri yine Uygurlara para karşılığında sattığı, hapse giren Uygur Türklerini kurtarma vaadiyle para topladığı, paralarını geri isteyenleri de sınır dışı edilerek Çin'e teslim edilmeleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sahte ihbarlarla suçladığı öne sürüldü.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, alacaklılardan kurtulmak için kendine mezar taşı yaptıran ve ölüm ilanı bile veren Aji Abuduwaili hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede, şahsın 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, görev ve yetkinin üst dereceli ağır ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi. Abuduwaili'nin önümüzdeki günlerde Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması bekleniyor.

DÜZMECE SEÇİM BİLE YAPMIŞ

BUNDAN iki yıl önce Abuduwaili'nin 15 kişiyi bir düğün salonuna çağırdığı, düzenlediği tek adaylı düzmece seçimde Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na seçildiğini duyurup, kendisi için sahte mazbata bile hazırladığı iddia edildi. Bu tarihten sonra ofis açarak insanları dolandıran Abuduwaili'nin kurbanlarından biri de Çağlar Ertürk oldu. Abuduwaili'nin ofisine giderek 500 lira yardım yapan 29 yaşındaki Ertürk'e "Açılışı yeni yaptık, henüz makbuz bastıramadık" yanıtı verildi. Kısa bir süre sonra sahte temsilciliğe operasyon düzenlenince Ertürk de şikayetçi oldu.

METİN BURMALI