Üretra darlığı dert olmaktan çıktı

Üretranın gerek erkek, gerekse kadınlarda yer alan ve mesanede biriken idrarın dışarı atılmasını sağlayan organ olduğunu belirten Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Şimşir, "Çevre dokulardan yoğun kan damarlarıyla beslenen üretra, travma sonucuyla veya enfeksiyonlar, tıbbi girişimler gibi bir takım nedenlerle yaralandığında büzüşerek iyileşir ki bu da sonrasında üretra darlığı olarak karşımıza çıkar. Bu sorun hastaların rahat idrar yapamama ve sık ama zorlu tuvalete çıkma bulgularıyla hekime başvurmaları ile ortaya çıkar" dedi.

BÖBREK İÇİN TEHLİKE

Üretra darlığının idrar yapma sorunları, idrar yolu enfeksiyonları ve prostatta şişme veya enfeksiyonlar ile ortaya çıkabileceğini söyleyen Doç. Dr. Şimşir, "Uzun süren şiddetli tıkanma böbreklere dahi zarar verebilir. Üretral darlığı fizik muayene, üretroskopi (kamera ile üretranın içini görme), üretrografi (X ışınları ile çekilen film) gibi testlerle teşhis edilebilir" diye konuştu.

Tıkanıklığın büyüklüğüne ve ne kadar uzun bölmenin

tutulduğuna bağlı olarak birçok tedavi seçeneği olduğunu kaydeden Doç. Dr. Adnan Şimşir, "Darlıkları tek başına tedavi etmeye yardımcı olacak herhangi bir ilaç halihazırda keşfedilmemiştir. Üretra darlığı tedavi edilmediği takdirde; idrara çıkma ile ilgili problemleriniz olmaya devam edecektir. Bununla birlikte idrar ve / veya testis enfeksiyonları ve taşları gelişebilir. Ayrıca, idrar retansiyonu yani hiç idrar yapamama riski de vardır ki bu da genişlemiş mesane ve böbrek sorunlarına yol açabilir" dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ ÜRETRA GENİŞLETME (DİLATASYON): Bu işlem genellikle lokal anestezi ile yapılır. Darlık özel olarak imal edilen metal veya plastik genişleticiler yardımıyla belirli periyotlarla genişletilir.

ÜRETROTOMİ INTERNA: Üretrada yer alan darlığı kesmek ve kanalı açmak için sistoskopun ucunda bir bıçak veya lazer kullanılır. Boşluğu açık tutmak ve iyileşmesine izin vermek için üretraya bir kateter yerleştirilebilir. Anestezi altında ameliyathane koşullarında yapılmalıdır.

AÇIK CERRAHİ: Darlıkları tedavi etmek için birçok rekonstrüktif yöntem kullanılmıştır. Yapılacak onarım yöntem seçimi, darlığın yeri ve uzunluğuna ve ne kadar ciddi olduğuna bağlıdır. Tüm durumlar için tek bir onarım doğru değildir. Kullanılacak yöntem sıklıkla 2 ana başlık altında toplanır. Bunlardan ilki anastomotik üretroplasti genellikle kısa üretral darlıklar için ayrılmıştır. Bu durumda skrotum ile rektum arasında bir kesi yapılır. Üretra bulunup serbestlendikten sonra dar bölüm çıkarılır ve kanalın iki ucu özel dikiş materyalleri kullanılarak yeniden bağlanır. 10 ila 21 gün boyunca bir sonda bırakılır. Diğer yöntem ise graft üretroplastidir. Bu yöntem de darlık uzun olduğunda ve dar bölüm çıkarılırsa uç uca erişemeyen üretra darlıklarında doku transfer yöntemleri tercih edilebilir.

DENEYİM ÇOK ÖNEMLİ

Bu onarımlar oldukça zor ve sabır gerektiren tekniklerdir ki bu nedenle konusunda deneyimli bir ürolog tarafından yapılmalıdır. Genel olarak başarı oranları çok iyidir. Üretra darlıkları ameliyattan sonra tekrar edebileceğinden düzenli takibi yapılmalıdır.