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Haberler Yaşam 215 belediyeye ‘Kadın konukevi açın’ yazısı gitti

215 belediyeye ‘Kadın konukevi açın’ yazısı gitti

Nüfusu 100 binin üzerinde olan 215 belediyeye kadın konukevi yapılması talebi iletildi.

8.4.2022

215 belediyeye ‘Kadın konukevi açın’ yazısı gitti
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 Nisan'da 81 il valiliğine 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı' genelgesi gönderdi. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunda olduğu ifade edildi. Bakanlık, genelge doğrultusunda valiliklere ve 215 belediyeye yazı gönderip, kadın konukevi açılmasını istedi. Yazıda, henüz bu konuda çalışmaları bulunmadığı tespit edilen belediyelerin 2022'nin sonuna kadar kadın konukevlerini hizmete açmaları gerektiği bildirildi.
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