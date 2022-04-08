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Ara tatil ne zaman? Okullar hangi tarihte ara tatile giriyor? MEB takvimi...

Nisan ara tatili öğrencilerin merakla takip ettiği konuların başında geliyor. 17 Haziran tarihinde karneler alınarak dönem sona erecekken 2. dönemin ara tatil tarihi de merak konusu oldu. Peki okulların Nisan ara tatili ne zaman hangi tarihte? İşte detaylar...

08.04.2022, 10:41

Ara tatil ne zaman? Okullar hangi tarihte ara tatile giriyor? MEB takvimi...

Nisan ara tatili öğrencilerin merakla takip ettiği konuların başında geliyor. 17 Haziran tarihinde karneler alınarak dönem sona erecekken 2. dönemin ara tatil tarihi de merak konusu oldu. Peki okulların Nisan ara tatili ne zaman hangi tarihte? İşte detaylar...

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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