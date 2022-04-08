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Haberler Yaşam Nisa Mihriban bebekten sevindiren haber! Bakan Koca paylaştı

Nisa Mihriban bebekten sevindiren haber! Bakan Koca paylaştı

Ailesi tarafından boş bi araziye bırakılan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumundaki gelişmeyi Bakan Koca duyurdu. İşte Mihriban bebeğin durumu...

08.04.2022, 22:41 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022, 22:47

Nisa Mihriban bebekten sevindiren haber! Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin."

Kendi kızım ne ise Nisa da benim için o

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