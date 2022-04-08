Teröristlerin korkulu rüyası kadın PÖH’ler teyakkuzda

KARS'TA görevli kadın özel harekat polisleri (PÖH), aldıkları eğitimlerle her daim göreve hazır bekliyor. Mesleğe başlamadan aldıkları sıkı eğitim sonrası Kars'ın zorlu coğrafyasında görev alan kadın PÖH'ler, kentte terör olayları başta olmak üzere riskli operasyonlara katılıyor. Kent merkezinin yanı sıra kırsaldaki operasyonlara da katılan kadın polisler, erkek meslektaşlarıyla özellikle terör örgütlerinin korkulu rüyası oluyor.

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