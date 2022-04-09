Günlük burç yorumları - 9 Nisan Cumartesi

KOÇ: İLETİŞİM konusunda başarılı günlerinizden birindesiniz. Yapmanız gereken birçok işi sıralama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Enerjinizi kullanmayı bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Nisan Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: İLETİŞİM konusunda başarılı günlerinizden birindesiniz. Yapmanız gereken birçok işi sıralama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Enerjinizi kullanmayı bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.
BOĞA: BUGÜN örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız ön plana çıkarken, yaratıcılığınız da artıyor. Her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ederek beğenileri topluyorsunuz.
İKİZLER: FAZLA gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz. Sakinleşmezseniz, sevdiğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.
YENGEÇ: YENİ heyecanlar peşinde olmanız, bazen iyi oluyor. Motivasyonunuzu böyle güçlü tutuyorsunuz. Aksiyona ihtiyacınız var. Aşk 'sürekli hissetmektir' ilkesinden yola çıkarak, duygularınızı yeniliyorsunuz.
ASLAN: DUYGULARINIZ sizi hep geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de acılarınızı yok edemiyorsunuz. Yüreğinizin yanılgılarına öylesine alıştınız ki, sizi kanatmasına artık aldırmıyorsunuz.
BAŞAK: OLAYLARA hızlı bir şekilde bakıyor, takıldığınız en küçük noktada pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüşler yaşıyorsunuz. Yalnızlık size göre değil. Yaşamınızda sürekli bir aşk olmalı.
TERAZİ: SADECE kendinizi düşüneceğiniz bir günü yaşıyorsunuz. İşinizde hırslı olduğunuz zaman, enerjiniz daha da yükseliyor. Eski duygularınızın atağa kalkması size garip bir zevk veriyor. Bittiğini kabul etmelisiniz.
AKREP: KORKUSUZ yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alarak onlara cesaret veriyorsunuz. Sizi ancak sıradışı konular mutlu ediyor.
YAY: ÇALIŞMA hayatınızda temponuz sürekli değişiyor. Belli bir sisteminiz yok. Her konuya açık olmanız, sizi daha başarılı kılıyor. Alkışı hak ediyorsunuz. Hassas yapınızı hiç belli etmiyorsunuz.
OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Bastırdığınız duygularınız daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele verebilir.
KOVA: HER şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, birçok kişiye garip gelse de bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi her anlamda mutlu ediyor.
BALIK: KISITLI iş çevreleri size göre değil. Bugün Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat etmeye yöneltiyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarıp sorunları çözeceksiniz.