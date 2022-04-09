İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı doğusu çok bulutlu bugün öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı