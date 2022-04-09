  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin ile Pazar günü sabah saatlerinde Karaman, Mersin ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Gazipaşa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu ile iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. İşte 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

09.04.2022, 08:35

Bugün Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 9 Nisan Cumartesi bölge bölge hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, Pazar günü sabah saatlerinde Mersin ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Gazipaşa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Pazar günü sabah saatlerinde batı ilçeleri ile Gazipaşa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MERSİN 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Pazar günü sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimleri çok bulutlu Pazar günü sabah saatlerinde Karaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KONYA 6°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin etkili olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı doğusu çok bulutlu bugün öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülecek. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AĞRI 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Cumartesi hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

DİYARBAKIR 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 24°C

Az bulutlu

MARDİN 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 24°C

Az bulutlu

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA