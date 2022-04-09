‘Sesimi sadece Erdoğan duydu’

Hollanda'da tedavisi yapılmayan ve adeta ölüme terk edilen Faslı Yusuf bebek için Türkiye harekete geçti. Yusuf bebeğin annesi Zeynep Rahou, yardım talebinin Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu belirten Küçük Yusuf'un annesi, "Dünyadaki tüm ülkelere çağrıda bulundum ama sesimizi bir tek Suriye'de, Ukrayna'da milyonlarca çocuğa el uzatan Erdoğan duydu" dedi. Hollanda'da tedavisi gerçekleştirilmeyen Faslı Yusuf bebeğe Türkiye ve Başkan Erdoğan yardım eli uzattı. Daha önce akciğer hastalığı bulunan evladı için yardım çağrısı yapan Yusuf'un annesi, Erdoğan'ın kendilerine yardım edebilecek tek lider olduğunu söylemişti. Faslı Zeynep Rahou'nun çağrısının ardından Türkiye harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da, ne de Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, "İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz" demişler. O ise umudunu Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" notuyla paylaştı. Türkiye'nin harekete geçmesinin ardından gözyaşlarına boğulan Rahou, "Tüm dünyadan yardım istedim, sesimizi bir tek Başkan Erdoğan duydu. Suriye, Ukrayna ve dünyadaki tüm çocuklara yaklaştığı gibi yaklaştı.

ONA DA ANLATACAĞIM

Bu Ramazan ayında her şeyin bu kadar hızlı gelişmesinden ötürü müteşekkirim. Erdoğan, ailesi ve Türkiye için dua edeceğim. Benim hayatımı kurtardılar. Oğlum sağlıklı büyürse gelecekte ona Başkan Erdoğan'ı anlatacağım. Türkiye senin kurtarıcın diyeceğim" ifadelerini kullandı.



'TÜRKIYE SIZDEN IYI' DEDIM

ÇOcuğunda akciğer hastalığı olan PSD rahatsızlığı olduğunu söyleyen Rahou, "Oğlum hastaneye geldiğinde doktorlar bir şey yapamadı. Ben çocuğumu öldürmeyin dedim. Onlar, "Ya oğlun yavaş yavaş ölecek ya da ötenazi ile hayatına son vereceğiz dediler" diye konuştu. Türkiye'de tedavi edilen PSD'li çocukların olduğunu öğrendiğini belirten Rahou, "Ben de Hollanda'daki doktorlara Türkiye'de uzman doktorların bulunduğunu söyledim. Bana gülüp 'Bizden daha iyi mi?' dediler. Ben de 'daha iyi hastane ve doktorları var. Elimden geleni yapıp çocuğumu iyileştireceğim' dedim" açıklamasında bulundu